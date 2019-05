La Première Dame : Tout ce que vous ne saviez pas sur Madame Marème Faye Sall ! - adakar.com

Première Dame du Sénégal, Marème Faye Sall est née à Saint-Louis, avant de s’établir avec sa famille à Diourbel. Quatrième d’une famille de huit enfants, elle décroche un baccalauréat technique pour se spécialiser dans l’électrotechnique à l’Institut Supérieur de Technologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec l’ambition de poursuivre une carrière en génie électrique. Elle fait le choix, après son premier enfant, de se consacrer entièrement à sa famille.



D’ascendance peule et sérère et ayant évolué en milieu wolof, Marème Faye Sall a très tôt été immergée dans les valeurs qui fondent aujourd’hui la stabilité du Sénégal multiethnique. Attachée à une vie de famille paisible, elle a réussi à faire l’unanimité sur son humilité non feinte et sa grande capacité d’écoute et de communication avec les jeunes et les populations défavorisées.



Madame Sall est fière d’avoir contribué, aux côtés de son époux, avant et pendant la campagne électorale de 2012 et depuis l’accession de ce dernier à la magistrature suprême, à faire avancer le Sénégal vers un nouveau creuset d’humanisme, de partage équilibré et transparent des opportunités, au bénéfice des plus vulnérables et des déshérités.



Fondation « Servir le Sénégal »



Dès l’annonce de la création de la fondation « Servir le Sénégal » qu’elle dirige avec un conseil d’administration composé de compétences bénévoles de haut niveau, Madame Sall se consacre à une action humanitaire et sociale discrète, au profit de ceux qui en ont le plus besoin.



Avec une générosité désintéressée et un profond souci d’équité, elle met sa foi inébranlable en un Sénégal de paix, de stabilité et d’innovation, au service du pays et de l’Afrique.



L’accès d’urgence à l’hémodialyse et aux soins rénaux ainsi que le soutien aux populations en détresse, aux marchandes de poisson démunies et aux plus nécessiteux des pèlerins en route pour les lieux saints de l’Islam, font partie de ses premières actions philanthropiques.



Depuis toujours solidaire aux préoccupations de chacun et partageant l’élan de conquête de tout un peuple vers la prospérité et le changement social, Madame Sall entend « Servir le Sénégal » et l’Afrique avec détermination.