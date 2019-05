THIES - Procès du Co-voiturage : Du sursis pour les 14 chauffeurs de « Allo Dakar » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société THIES - Procès du Co-voiturage : Du sursis pour les 14 chauffeurs de « Allo Dakar » Publié le samedi 18 mai 2019 | Seneweb.com

© Autre presse par DR

Le palais de justice de Dakar

Tweet

A Thiès, le tribunal a finalement prononcé la relaxe pour les 14 chauffeurs de «Allo Dakar» poursuivis pour exercice illégal de transport.



En effet, suite à leur placement sous mandat de dépôt le 10 mai 2019, les prévenus ont écopé d’un mois avec sursis. Un verdict satisfaisant pour le collectif qui revendique près de 1200 chauffeurs à Thiès et plaide en faveur de l’encadrement et la légalisation du co-voiturage au Sénégal. Estimant être en règle avec la législation sénégalaise, Abdoulaye Ndiaye, président du collectif rappelle que leurs véhicules payent chacun 600 mille FCfa par mois au niveau du péage. Une contribution conséquente à l’économie sénégalaise pour ces pères de familles qui dénoncent les arrestations et tracasseries dont ils font l’objet.