News Politique Article Politique Aymérou Gningue : «Les locales sont programmées pour décembre, mais…» Publié le samedi 18 mai 2019 | Seneweb.com

Sans dialogue, pas de Locales. C'est le principe que la majorité semble avoir adopté.



"Certes les élections locales ont été programmées pour le 1 décembre, mais aucune date ne peut être avancée tant que le dialogue n’a pas débouché sur le consensus le plus large possible", fixe Aymérou Gningue, le président du groupe parlementaire Benno bokk yakaar, sur les ondes de la Rfm.



Gningue ajoute : "C’est pourquoi j’appelle à ce que toutes les parties répondent au dialogue pour que nous puissions discuter et mettre les choses sur la table."